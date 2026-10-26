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Общество

Россиянам объяснили разницу между жилищными и коммунальными услугами

Жилищные и коммунальные услуги часто указаны в одной квитанции, за них отвечают разные организации, кроме того, цена формируется по-другому. Как разобраться, рассказали в группе «Госуслуги Дом» в соцсети «ВКонтакте».

Изображение из группы «Госуслуги Дом» в соцсети «ВКонтакте»

Что такое жилищные услуги

Это содержание и ремонт общего имущества дома: уборка подъездов и придомовой территории, обслуживание лифтов, кровли, фасада, инженерных систем, аварийно-диспетчерская служба. Оказывает их управляющая организация (УО), товарищество собственников жилья (ТСЖ) или жилищно-строительный кооператив (ЖСК), в зависимости от выбранного способа управления.

Что такое коммунальные услуги

Это ресурсы, которые поступают в квартиру: отопление, горячая и холодная вода, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение. Их предоставляют ресурсоснабжающие организации (РСО). Довольно часто РСО поставляет ресурс в дом, а УО или ТСЖ выставляет платёжку и передаёт плату поставщикам. Также распространены ситуации, когда собственники заключают прямые договоры с РСО. В таком случае оплата за коммунальные услуги поступает напрямую поставщику.

Кто устанавливает тарифы

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества определяют сами собственники на общем собрании (ОСС). Тарифы на коммунальные ресурсы утверждает уполномоченный орган региона, например тарифная комиссия или региональная служба по тарифам.

К кому обращаться

Большинство вопросов жители адресуют в УО или ТСЖ, даже если они касаются коммунальных услуг. В то же время, если вопрос связан с начислениями и договор заключён напрямую, стоит обращаться в РСО.

Как разобраться в своих платёжных документах

1. Нужно сверить строки в квитанции с перечнем жилищных и коммунальных услуг, который приведён выше. Взнос на капремонт указывается отдельной строкой. Ресурсоснабжающая организация нередко выставляет собственные квитанции, и если по какому-то ресурсу приходит отдельный платёжный документ, то, скорее всего, по нему действует прямой договор.

2. Важно посмотреть, кто указан получателем платежа и исполнителем по каждой услуге. Если по всем строкам это одна организация, то платёжку выставляет УО или ТСЖ.

3. Необходимо изучить договор управления и протоколы общих собраний в ГИС ЖКХ. Там можно проверить, принималось ли собственниками решение о переходе на прямые договоры с РСО, а также какой тариф на содержание жилья утвердили на ОСС.

4. Все квитанции доступны в мобильном приложении «Госуслуги Дом». Там же можно увидеть, кто является исполнителем жилищных и коммунальных услуг по вашему многоквартирному дому.

Правильное разграничение того, какие услуги по дому относятся к жилищным, какие к коммунальным, и кто именно их оказывает, поможет быстрее решить любой вопрос по услугам или начислениям. В этом случае удастся сразу обратиться в нужную организацию, и ответ придёт точнее.

Скачать приложение «Госуслуги Дом» можно по ссылке vk.cc/cR4yK6.

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