Сообщить о потере паспорта теперь можно через «Госуслуги»

14:17, 26 октября 2026, ПАИ

Россияне теперь могут сообщить об утрате внутреннего паспорта через портал «Госуслуги», не посещая подразделение МВД. Об этом сообщили в миграционной службе министерства внутренних дел России.

Новая функция позволяет оперативно уведомить ведомство о потере документа и снизить риск попадания персональных данных в руки мошенников.

Услуга предоставляется в течение одного дня. При этом отозвать уже поданное заявление нельзя. Даже если потерянный паспорт найдётся, он останется недействительным. Для получения нового документа необходимо будет оформить его отдельно.

Сервис распространяется только на внутренние паспорта граждан России. Сообщить через него об утрате загранпаспорта нельзя.