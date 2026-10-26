Сегодня на небе взойдёт Луна Охотника

14:48, 26 октября 2026, ПАИ

Сегодня вечером и ночью жители России смогут наблюдать яркую полную Луну. Октябрьское полнолуние получило название Луна Охотника.

Точный момент полнолуния наступил около 07:00 по московскому времени, однако увидеть его было сложно: в восточных регионах страны уже наступил день, а в европейской части Луна почти скрылась за горизонтом на фоне светлеющего неба, сообщает официальный телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Наиболее благоприятные условия для наблюдения сложатся вечером. Луна будет восходить примерно с 16:00 до 18:00 по местному времени – почти одновременно с заходом Солнца. Увидеть её можно будет уже через один-два часа после заката, если восточный горизонт не закрыт облаками или препятствиями.

Максимальной высоты над горизонтом Луна достигнет примерно в 23:00–00:00. К этому времени её освещённость составит около 98–99 %, поэтому визуально отличить её от идеально полного круга будет практически невозможно.

Хотя октябрьское полнолуние не относится к суперлуниям, Луна будет выглядеть крупнее, чем во время полнолуний последних восьми месяцев.

Самое большое полнолуние года ожидается 24 декабря. Это будет суперлуние – так называют полнолуние, совпадающее с близким прохождением Луны к Земле. К этому явлению также часто относят полнолуния в ноябре и январе.