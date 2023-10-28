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Четыре мемориальные доски установят в Пскове

Четыре мемориальные доски установят в Пскове. Такое решение приняли депутаты гордумы на очередной сессии, которая прошла в Городском культурном центре Пскова сегодня, 27 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Четыре мемориальные доски установят в Пскове. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской гордумы

Основная повестка дня состояла из семи вопросов. Были внесены изменения в бюджет Пскова на 2023 год: доходы бюджета увеличиваются на сумму 90 млн рублей за счёт изменения налоговых доходов и безвозмездных поступлений.

Также депутаты приняли решение об установке мемориальной доски героически погибшему на Украине кавалеру ордена Мужества, гвардии сержанту Павлу Богатыреву на здании лицея № 4 в Пскове. Колонна военнослужащих, в составе которой был Павел Богатырев, попала в засаду, его боевая машина была подбита. Не растерявшись, он покинул горящую машину, принял командование, отдавал чёткие и решительные указания на уничтожение противника.

Кроме того, на сессии были положительно решены вопросы об установке мемориальных досок кавалерам ордена Мужества, гвардии старшему сержанту Владимиру Соседову и гвардии младшему сержанту Илье Гаврилову на здании Псковского педагогического комплекса, Герою России, гвардии лейтенанту Денису Дементьеву – на фасаде здания лицея № 8, а также ветерану Великой Отечественной войны и пограничной службы Ивану Новожилову – на стене дома № 38 на Октябрьском проспекте.

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