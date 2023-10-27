Какие изменения произошли в центральном округе Пскова, рассказал Юрий Бурлин

14:38, 27 октября 2023, ПАИ

В Пскове в 2023 году немало внимания было уделено городскому округу № 1. Депутат по этому округу Юрий Бурлин отметил самые важные объекты, на которые было направлено финансирование.

«Прежде всего, это ремонт Городского культурного центра, где проходят все мероприятия, да и результаты работ уже налицо. Это и ремонтные работы на стадионе «Машиностроитель», и средства на эксплуатацию его полей – приобретена резиновая крошка для занятий юных спортсменов. Это также ремонт проездов, например сейчас заканчивают работы на улице Ленина, 7, контракт успешно выполняется», – рассказал Юрий Бурлин в беседе с корреспондентом ПАИ.

Также он подчеркнул, что «по центральному округу сложно недооценивать внимание властей», ведь здесь находится много учреждений.

Помимо этого, уточнил депутат, в округе создано много ТОС, но «есть куда расти», отрадно, когда жители готовы самоорганизовываться, тогда властям проще реагировать и работа идёт эффективнее, подчеркнул Юрий Бурлин.