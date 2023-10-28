Анастасия Повторейко – о переводе великолукских школ на дистанционку: Это абсолютно сезонная ситуация

16:02, 27 октября 2023, ПАИ

Как сейчас чувствуют себя учащиеся трёх великолукских школ, которых перевели на дистанционный режим обучения из-за случаев заболевания пневмонией, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Действительно зарегистрированы случаи внебольничной бактериальной пневмонии. Эти случаи – абсолютно сезонная ситуация. Состояние детей расценено как относительно удовлетворительное, многие уже выздоровели и находятся на амбулаторном долечивании. Часть детей находится на стационарном лечении. Ситуация контролируемая – проводятся необходимые дезинфицирующие мероприятия в самом учреждении и наблюдение за контактной группой», – пояснила она.

Анастасия Повторейко также уточнила, что рост заболеваемости связан с сезонными условиями для снижения иммунитета, снижения витамина D.