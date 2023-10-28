От чего зависит развитие осложнений во время болезни, рассказала Анастасия Повторейко

18:01, 27 октября 2023, ПАИ

С чем связано развитие осложнений во время заболевания, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Всё зависит от двух факторов. Первый – общая концентрация вируса, его вирулентность, его агрессивность. И второй фактор – особенности самого организма. Если организм имеет достаточно сильный иммунный ответ, готов реагировать на любой внешний раздражитель, инфекции, всё может пройти в достаточно лёгкой форме», – объяснила она.

Также спикер добавила, что часть иммунитета состоит из поствакцинального иммунитета.

«Ежегодно вакцинируясь от гриппа, мы обеспечиваем иммунный ответ на определённый агент, который может циркулировать в том или ином сезоне. Почему всегда говорим и призываем к изоляции, к частому проветриванию, потому что не нужно лежать в закрытом помещении. Концентрация вирусных частиц может достичь таких показателей, что вся семья сляжет», – пояснила врач.

Это связано с тем, что в отсутствие постоянного проветривания создаются благоприятные условия для развития заболевания: тепло, сухо, влажно.

Ранее псковичам рассказали, где можно сделать прививку от гриппа.