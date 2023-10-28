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Общество

Лучших сотрудников наградили в Псковском филиале Университета ФСИН России 

В честь дня рождения образовательной организации в Псковском филиале Университета ФСИН России наградили лучших сотрудников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

На плацу Псковского филиала Университета ФСИН России состоялось торжественное построение личного состава, посвящённое 31-й годовщине со дня создания образовательной организации, с участием руководства и ветеранов вуза, представителей УФСИН России по Псковской области.

Врио начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Галина Пасичнюк поздравила личный состав с праздником, поблагодарила ветеранов в лице председателя совета ветеранов Степана Тунчика, а также сотрудников вуза за самоотверженный и добросовестный труд и пожелала всем здоровья и успехов в служебной деятельности.

Лучшие сотрудники образовательной организации были награждены благодарственными письмами ФСИН России, медалями «За отличие в службе» и «Ветеран уголовно-исполнительной системы».

Награды от УФСИН России по Псковской области сотрудникам вручил заместитель начальника регионального ведомства Денис Красносельский, который пожелал коллективу вуза стабильности и развития.

Кроме того, на торжественном мероприятии были объявлены результаты соревнований по стрельбе из пистолета Макарова, приуроченных к 31-й годовщине со дня образования вуза. Победу одержали доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин и организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества, Ватан Асадов и инспектор учебного отдела Татьяна Павлова, которые были награждены дипломами псковского филиала университета.

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