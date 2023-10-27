Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Володин: Россия ответит зеркально в случае изъятия замороженных активов в Европе

За кражей замороженных средств России Европой может последовать симметричный ответ. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своём Telegram-канале.

По его словам, ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен «вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счёт них продолжить милитаризацию Киева». Политик отметил, что это решение потребует от Москвы симметричного ответа. Он предостерёг, что в таком случаем будут конфискованы гораздо большие активы недружественных стран.

Председатель Госдумы также указал на ухудшение экономической ситуации в Европе. Он заявил, что поддержка Киева дорого обошлась простым европейцам.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС договорились об использовании части замороженных средств России, прежде всего дохода от них. Он подчеркнул, что помощь Украине остаётся приоритетом Евросоюза.

В июне фон дер Ляйен призывала конфисковать замороженные активы ЦБ России на восстановление Украины. По её мнению, именно Россия должна оплатить стоимость масштабных разрушений на Украине.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 октября 2023

Высокотехнологичное медоборудование продолжает поступать в Псковскую область
27 октября 2023

Вера Кондратьева избрана главой Пыталовского муниципального округа
27 октября 2023

Какие изменения произошли в центральном округе Пскова, рассказал Юрий Бурлин
27 октября 2023

На тайное голосование по определению главы Невельского муниципального округа рекомендовано две кандидатуры
27 октября 2023

Любовь Трифонова избрана главой Новоржевского муниципального округа
27 октября 2023

Началась 16-я сессия Псковской гордумы
27 октября 2023

Андрей Турчак: ЕР выступила за увеличение расходов на науку и образование
26 октября 2023

Школа молодого политика пройдёт в Пскове с 2 по 3 ноября

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...