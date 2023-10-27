Володин: Россия ответит зеркально в случае изъятия замороженных активов в Европе

11:22, 29 октября 2023, ПАИ

За кражей замороженных средств России Европой может последовать симметричный ответ. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своём Telegram-канале.

По его словам, ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен «вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счёт них продолжить милитаризацию Киева». Политик отметил, что это решение потребует от Москвы симметричного ответа. Он предостерёг, что в таком случаем будут конфискованы гораздо большие активы недружественных стран.

Председатель Госдумы также указал на ухудшение экономической ситуации в Европе. Он заявил, что поддержка Киева дорого обошлась простым европейцам.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС договорились об использовании части замороженных средств России, прежде всего дохода от них. Он подчеркнул, что помощь Украине остаётся приоритетом Евросоюза.

В июне фон дер Ляйен призывала конфисковать замороженные активы ЦБ России на восстановление Украины. По её мнению, именно Россия должна оплатить стоимость масштабных разрушений на Украине.