Аграрии Республики Коми приехали в Псковскую область обменяться опытом
Руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий Республики Коми, занимающиеся содержанием и выращиванием крупного рогатого скота, посетили Псковскую область с официальным визитом. Об этом ПАИ сообщили в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.
Целью визита было изучение направлений производственной деятельности сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств Псковской области, применение современных технологий в различных направлениях деятельности.
Делегация ознакомилась с производственной деятельностью молочного комплекса ООО «ПсковАгроИнвест» в деревне Ажово Краснопрудской волости Псковского района, в том числе с системой содержания крупного рогатого скота, изучили технологии заготовки кормов, кормления коров и молодняка, удаления и хранения навоза и, конечно, работу доильных роботов, которых на комплексе насчитывается 24 единицы.
На территории Печорского района посетили экоферму «Изборский страус», познакомились с условиями содержания птицы, технологией воспроизводства страусов, инкубации страусиных яиц, правилами и рационом кормления страусят. Изучили ассортимент продукции, изготавливаемой из страусиного жира, кожи и мяса.
Кроме того, делегация побывала в Изборской крепости и на Словенских ключах.
Визит завершился посещением крестьянского (фермерского) хозяйства Виктора Баранова, где делегации рассказали о тонкостях выращивания малины, смородины, голубики, жимолости, груш и яблонь, а также их переработки в конфитюры, мармелад и зефир.
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