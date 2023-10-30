Пенсионера осудили в Палкинском районе за продажу опасного для жизни самогона

12:09, 30 октября 2023, ПАИ

72-летнего мужчину осудили в Палкинском районе за изготовление и продажу опасного для здоровья и жизни самогона. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

В суде установили, что в мае текущего года житель одной из деревень Палкинского района кустарным способом изготовил самогон, не зная о его качестве и безопасности. Эту жидкость мужчина хранил у себя дома, а затем продал.

Согласно заключению эксперта, содержание сивушных масел в самогоне, который изготовил пенсионер, превышает допустимые нормы более чем в сто раз. Подобные пищевые продукты представляют опасность для потребителей, их употребление может повлечь смерть либо тяжкий вред здоровью человека.

Мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ, а именно в производстве, хранении в целях сбыта и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу. Изъятую спиртосодержащую продукцию уничтожат.