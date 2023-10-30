От чего зависит продолжительность жизни и можно ли её увеличить, рассказала эксперт

15:17, 30 октября 2023, ПАИ

Продолжительность жизни и здоровье человека на 60 % зависят от образа жизни, на 20 % – от генетики, ещё на 20 % – от экологии и окружающей среды и только на 10 % – от здравоохранения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на врача-эксперта лаборатории «Гемотест» Александру Филеву.

По её словам, универсального способа гарантированно продлить молодость и жизнь не существует.

Большое влияние на здоровье человека оказывает питание, отметила специалист. Так, оно должно быть разнообразным и сбалансированным. При этом не существует возрастной границы, после которой человек должен придерживаться только определённого рациона. Также эксперт отметила, что получить необходимые микроэлементы и витамины организм может только с пищей. При этом важно соблюдать водный баланс и ограничить потребление соли, которая негативным образом влияет на работу печени и почек.

«Особенно важны для поддержания здоровья и сохранения молодости витамин А, витамины группы B, витамин D, калий, магний, кальций, цинк, селен, йод, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6. Получить их можно, если включить в рацион мясо, рыбу и морепродукты, свежие овощи, фрукты и зелень», – отметила эксперт

Также врач отметила, что клетки организма стареют быстрее под влиянием окислительного стресса, который возникает, когда в организме присутствует слишком много свободных радикалов. Нейтрализовать их действие могут особые вещества – антиоксиданты. К ним относятся витамины С, Е и флавоноиды, которые входят в состав растений. Антиоксидантами богаты лесные и садовые ягоды, бобовые, орехи, свежая зелень и овощи.

Важным в любом возрасте оказывается также качественный отдых и здоровый сон. От качества сна зависит работа сердца, состояние сосудов, здоровье мозга и даже иммунитет. Спать необходимо не меньше 8-9 часов и засыпать желательно не позже 22:00, подчеркнула специалист.

По мнению эксперта, важным для здоровья человека является и физическая активность. При этом каждый день достаточно хотя бы 30 минут двигательной активности, что позволяет ускорить обмен веществ, насытить клетки кислородом и поддержать здоровый тонус сосудов. Также полезны аэробные нагрузки – зарядка, прогулки, плавание, катание на велосипеде или ходьба на лыжах. Важно тренироваться в меру своих сил и возможностей, так как переутомление – это всегда стресс для организма. Кроме того, важно периодически проверять состояние своего здоровья в медицинских учреждениях.

«Чтобы продлить молодость мозга, нужно как можно дольше нагружать его интересными и сложными задачами. Можно учить стихи и иностранные языки, разгадывать кроссворды, найти интересное занятие и работу, которая будет приносить радость. Даже в преклонном возрасте важно мечтать и ставить себе цели, чтобы не терять жажду жизни», – заключила Александра Филева.