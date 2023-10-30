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Общество

Дорогу в Бежаницком районе отремонтируют после вмешательства прокуратуры

Дорогу в деревне Дворцы Бежаницкого района отремонтируют после вмешательства прокуратуры. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Во время проверки соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения прокуратура установила, что асфальтовое покрытие на участке автомобильной дороги в деревне Дворцы Бежаницкого района находится в ненадлежащем состоянии.

Бежаницкий районный суд обязал администрацию сельского поселения в течение восьми месяцев со дня вступления решения суда в силу отремонтировать участок дороги в деревне Дворцы.

На данный момент решение суда в законную силу не вступило.

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