Дорогу в Бежаницком районе отремонтируют после вмешательства прокуратуры
Дорогу в деревне Дворцы Бежаницкого района отремонтируют после вмешательства прокуратуры. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.
Во время проверки соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения прокуратура установила, что асфальтовое покрытие на участке автомобильной дороги в деревне Дворцы Бежаницкого района находится в ненадлежащем состоянии.
Бежаницкий районный суд обязал администрацию сельского поселения в течение восьми месяцев со дня вступления решения суда в силу отремонтировать участок дороги в деревне Дворцы.
На данный момент решение суда в законную силу не вступило.
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