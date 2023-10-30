Магистральные сети строят в деревне Борисовичи Псковского района
Подрядчик продолжает строительство магистральных сетей в деревне Борисовичи Псковского района, сообщили ПАИ в районной администрации.
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Фото: администрация Псковского района
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Фото: администрация Псковского района
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Фото: администрация Псковского района
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Фото: администрация Псковского района
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Фото: администрация Псковского района
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Фото: администрация Псковского района
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Фото: администрация Псковского района
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Фото: администрация Псковского района
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Фото: администрация Псковского района
Работы проходят по двум муниципальным контрактам: это строительство хозяйственно-бытовой канализации и линевой канализации.
На объекте работает более 20 человек и шесть единиц техники. На данный момент завершаются работы по обустройству двух котлованов под канализационной насосной станцией (КНС) и ведутся работы по монтажу напорной линии канализации.
На очередной планёрке представители администрации Псковского района обсудили с подрядчиком вопрос изготовления исполнительной документации и внесения изменений в проектно-сметную документацию. Глава района Наталья Фёдорова призвала не сбавлять темп строительства, чтобы соблюсти сроки исполнения контракта.