Магистральные сети строят в деревне Борисовичи Псковского района

20:29, 30 октября 2023, ПАИ

Подрядчик продолжает строительство магистральных сетей в деревне Борисовичи Псковского района, сообщили ПАИ в районной администрации.



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района

















Работы проходят по двум муниципальным контрактам: это строительство хозяйственно-бытовой канализации и линевой канализации.

На объекте работает более 20 человек и шесть единиц техники. На данный момент завершаются работы по обустройству двух котлованов под канализационной насосной станцией (КНС) и ведутся работы по монтажу напорной линии канализации.

На очередной планёрке представители администрации Псковского района обсудили с подрядчиком вопрос изготовления исполнительной документации и внесения изменений в проектно-сметную документацию. Глава района Наталья Фёдорова призвала не сбавлять темп строительства, чтобы соблюсти сроки исполнения контракта.