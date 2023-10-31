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Общество

Псковичи стали больше симпатизировать идее цифрового рубля – опрос

8 % трудоустроенных жителей региона, прошедших опрос, получают всю заработную плату наличными, еще 10 % – частично наличными, частично на карту. 82 % получают всю сумму на банковскую карту. По сравнению с прошлым годом ситуация почти не изменилась, хотя доля наличных расчетов между работодателями и сотрудниками несколько возросла.

Как сообщается в опросе hh.ru, полную сумму заработной платы в цифровых рублях сейчас готовы получать сразу 40 % жителей региона (год назад таких было лишь 4 %). То есть за год число соискателей и работников, готовых перейти на зарплату в цифровых рублях, в регионе выросло на 40 %. Также сейчас еще 6 % готовы получать цифровыми рублями часть зарплаты, но не более 50 % (год назад также 6 %). 

Еще 29 % работников региона однозначно не готовы переходить на расчеты в цифровых рублях (год назад таких было 31 %), остальные затруднились ответить. Любопытно, что доля противников цифрового рубля наиболее высока среди представителей профессиональных сфер «Административный персонал» (64 %) и «Финансы, бухгалтерия» (60 %). Сторонников полного перевода зарплаты в новую форму рубля чаще всего можно встретить среди маркетологов (26 %).

Противники перевода заработной платы в цифровые рубли чаще всего объясняют свою позицию тем, что не понимают, где и как ими рассчитываться (66 %), не доверяют новым технологиям (47 %) и опасаются мошенников (43 %). Кроме того, 19 % в принципе предпочитают наличные, а 15 % опасаются комиссий.

Примечательно, что со стороны компаний-работодателей отношение к цифровому рублю неоднозначное. Так, 19 % компаний уже готовы выдавать зарплату своим сотрудникам в цифровых рублях. Еще 1 % готовы платить часть зарплаты в «цифре». Не планируют такую практику 33 % опрошенных работодателей. А 46 % затруднились ответить.

При этом 43 % компаний, прошедших опрос, в целом были бы готовы участвовать в пилотном проекте ЦБ РФ по тестированию цифрового рубля на реальных операциях и клиентах.

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