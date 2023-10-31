Первая приготовленная в микроволновке ресторанная еда появится в Пскове

10:12, 31 октября 2023, ПАИ

Первая микроволновка со сканером штрихкода для автоматического приготовления пищи появится в Пскове. Об этом рассказал основатель псковской пекарни «Панапончик» Евгений Лобан в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Краснодарские ребята придумали такую историю: еда ресторанного качества – замороженная. Они придумали какую-то новую систему заморозки. Шеф-повар готовит еду ресторанного качества, замораживает её в боксе, и после шоковой заморозки она хранится при -18 градусах. Также плюсом они придумали специальную микроволновку, и в этой микроволновке есть специальный датчик, который проецируется на QR-код, который находится на боксе», – отметил он.

Евгений Лобан привел пример: если в микроволновку поставить кашу, то QR-сканер сам считает, что это каша, и аппарат сам выберет программу, при которой она должна сначала разморозиться, а потом приготовиться. Ассортимент разный: каши, супы, вторые блюда, стейки, выпечка.

«Мы возьмём в аренду две такие микроволновки и попробуем, будет ли пользоваться это спросом. В Санкт-Петербурге есть представительство, и мы туда ездили, попробовали разные блюда. Супы прям вообще идеально. Через три недели, я думаю, что уже можно будет попробовать», – заметил он.

Евгений Лобан уточнил, что такая микроволновка стоит 70 тысяч, но пекарня берет её в аренду, и в месяц она обходится всего в четыре тысячи.