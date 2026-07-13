Финграмотность, инвестиции и крипта: Юлия Ростовская стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
Брокер коммерческой недвижимости, специалист по финансовой грамотности Юлия Ростовская стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 июля.
Главное из эфира:
- минимальный порог входа в инвестиции – от 700 рублей. Открыть брокерский счёт и купить первую бумагу можно с совсем небольшой суммы. Это помогает сформировать привычку следить за рынком, постепенно учиться и наращивать капитал. С большими деньгами уже можно опираться на собственный опыт;
- главное – определить цель и срок. Прежде чем вкладывать, важно понять, зачем это делается, какой риск допустим и на какой срок «замораживаются» деньги. Главная ошибка новичков – вытаскивать средства, когда они внезапно понадобились, теряя потенциальную прибыль;
- снизить градус эмоций и отключить жадность. Это первый шаг к грамотным инвестициям. Эмоциональные решения ведут к потерям, нужно трезво оценивать риски, сканировать информационное поле и иметь чёткий план действий;
- абсолютно пассивного дохода практически не существует. Чтобы получать доход от ценных бумаг или других активов, сначала нужно активно поработать: разобраться в инструменте, настроить его и регулярно отслеживать ситуацию. Даже при регулярных выплатах нужно решать, что делать с деньгами: реинвестировать или тратить;
- криптовалюта – «серая зона» больших возможностей и высоких рисков. Рынок только формируется, в России пока нет регулирования. Это высоковолатильный актив: можно как быстро заработать, так и потерять всё за день. Если риск-профиль позволяет – можно попробовать, но с осторожностью;
- облигации – доступный инструмент для формирования портфеля. Стоимость некоторых облигаций начинается от 500 рублей. При систематическом подходе из небольших покупок можно сформировать портфель, который будет приносить дополнительный доход;
- полезные финансовые привычки: подсчитывать расходы и доходы, откладывать средства, искать новые ресурсы;
- «Людям не хватает понимания своих потребностей, важно чётко формулировать свои желания, это помогает легче добиться цели», – отметила гостья студии.
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13 июля 2026
Финграмотность, инвестиции и крипта: Юлия Ростовская стала гостьей «Серебряного дождя». Главное