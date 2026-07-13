Финграмотность, инвестиции и крипта: Юлия Ростовская стала гостьей «Серебряного дождя». Главное

17:59, 13 июля 2026, ПАИ

Брокер коммерческой недвижимости, специалист по финансовой грамотности Юлия Ростовская стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 июля.

Главное из эфира: