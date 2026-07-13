Юлия Ростовская – о криптовалюте: «Серая зона» больших возможностей и высоких рисков

17:49, 13 июля 2026, ПАИ

Что стоит знать о криптовалюте начинающим инвесторам, рассказала брокер коммерческой недвижимости, специалист по финансовой грамотности Юлия Ростовская в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 июля.

«Криптовалюта – это технология, которая входит в нашу жизнь, так как денежная система постоянно развивается. Скорее всего, она войдёт достаточно плотно, но этот рынок пока только формируется. У фондового рынка уже есть история, а крипторынка в России ещё нет и соответственно нет регулирования. Это такая «серая зона», – отметила гостья студии.

По её словам, пока нет точной информации, как государство будет действовать в сфере криптовалюты. «Если риск-профиль позволяет, то там можно как заработать большие деньги, так и потерять. Есть такие истории, когда заходят, используют хорошие стратегию, зарабатывают, но в обратную сторону это работает точно так же», – сказала эксперт.

Кроме того, брокер коммерческой недвижимости уточнила, что криптовалюта – это высокорисковый актив и волатильный, то есть цена может как резко взлететь, так и резко упасть буквально за день.