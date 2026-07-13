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Экономика

Эксперт назвала минимальный порог входа на рынок инвестиций

Какой должна быть оптимальная сумма для инвестиций на начальном этапе, рассказала брокер коммерческой недвижимости, специалист по финансовой грамотности Юлия Ростовская в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 июля.

Юлия Ростовская. Фото здесь и далее: ПАИ

«Порог для инвестиций любой. Можно открыть брокерский счёт и с 700 рублей начинать покупать бумаги. Так начнёт формироваться привычка смотреть в эту сферу, искать в ней. Это движение маленькими шагами, потому что, конечно, страшно покупать первую бумагу. А потом уже придёт понимание, как их просчитывать, на что обращать внимание. А с большим капиталом уже можно опираться на свой опыт и свои знания», – пояснила гостья эфира.

По словам Юлии Ростовской, можно вложить любую сумму, главное понять – зачем это нужно, какие есть риски и на какой срок рассчитаны инвестиции. «Если есть небольшая сумма, мы можем задать цель – сформировать накопления. Это очень легко реализуется. Нужно пошагово задавать себе вопросы, чтобы грамотно подобрать нужный инструмент для инвестиций», – подчеркнула она.

Фото: ПАИ

Так, можно начать формировать портфель, который будет приносить денежный поток. «Есть облигации, которые могут стоить от 500 рублей, можно выделить время, хорошо разобраться в этой сфере, выбрать подходящие облигации и начать покупать по 500, 700, 800, 1 000 и так далее. Это поможет сформировать портфель, а облигации принесут дополнительный доход, и так из небольших сумм можно выйти на хороший результат», – резюмировала специалист по финграмотности.

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