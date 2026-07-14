Оперативное решение депутатов Заксобрания даст старт новому инвестпроекту в Пустошкинском районе

16:07, 14 июля 2026, ПАИ

Депутаты Законодательного Собрания Псковской области провели внеочередную сессию, чтобы ускорить реализацию социальных и инвестиционных инициатив. Парламентарии приняли подготовленный региональным правительством нормативный правовой акт о переводе двух земельных участков в Пустошкинском районе из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию, необходимую для развития производства, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.

Это решение позволит ЛПК «Заречье» реализовать масштабный инвестиционный проект. На участке построят новый цех с линией сращивания для выпуска клеёного бруса, а также склады для готовой продукции и систему хранения отходов производства.

«Инвестор уже готов вкладывать средства в развитие производства. Но всё начинается с земельного участка, поэтому сегодня мы и приняли этот закон. Это позволит инвестору незамедлительно приступить к реализации крупного производственного проекта. Все необходимые согласования с министерством сельского хозяйства получены, что открывает широкую дорогу для запуска инвестиций в экономику региона», – прокомментировал единогласное решение депутатов председатель Законодательного Собрания Александр Котов.

Также депутаты законодательно утвердили инициативу губернатора по увеличению размера пособия многодетным малообеспеченным семьям на подготовку детей к новому учебному году. Учитывая приближение 1 сентября, было принято оперативное решение ускорить процесс предоставления мер социальной поддержки, чтобы семьи успели воспользоваться помощью своевременно.