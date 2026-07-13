Специалист по финграмотности: Абсолютно пассивного дохода практически не существует

17:53, 13 июля 2026, ПАИ

Абсолютно пассивного дохода практически не существует, заявила брокер коммерческой недвижимости, специалист по финансовой грамотности Юлия Ростовская в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 июля.

«Чтобы получить пассивный доход, нужно сначала активно поработать. Нужно разобраться, понять, как этот активный доход получается, настроить его и приглядывать за ним», – отметила она.

Так, например, если это ценные бумаги, которые приносят денежный поток с какой-то регулярностью, важно понимать, что происходит в этой сфере, ориентироваться в информационном потоке. «И нужно решить, что делать с выплатами – рефинансировать, запускать в работу или перенаправлять на личные траты», – заключила гостья студии.