Тарифы на вырубку елей к Новому году утвердили в Псковской области

11:02, 31 октября 2023, ПАИ

Тарифы на вырубку елей к Новому году утвердили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

Ставки платы устанавливаются для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в целях заготовки елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников, без предоставления лесного участка.

Растение менее одного метра высотой обойдётся псковичам в 45 рублей. Ель от 1,1 до двух метров будет стоить 68 рублей, до трёх метров – 91 рубль, до четырёх метров – 410 рублей, свыше 4,1 метра – 670 рублей.