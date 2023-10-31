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Политика

Юрий Ильин избран главой Опочецкого муниципального округа

Юрий Ильин избран главой Опочецкого муниципального округа. Фото: районная газета «Красный маяк»

Юрий Ильин избран главой Опочецкого муниципального округа, сообщает корреспондент ПАИ.

Для тайного голосования по итогам конкурса были предложены две кандидатуры, Юрия Ильина и Андрея Дмитриева. По результатам тайного голосования решением Собрания депутатов Опочецкого муниципального округа на сессии во вторник, 31 октября, главой муниципалитета избран Юрий Ильин.

Фото: администрация Опочецкого муниципального округа

Юрий Ильин родился в г. Опочке 29 ноября 1967 года. В 1992 г. по окончил Санкт-Петербургский технологический институт (специальность – «инженер-механик»). Второе высшее образование получил, окончив в 2008 г. Псковский филиал Санкт-Петербургского университета сервиса и экономики по курсу «Бухучет, анализ и аудит».

Общий стаж работы Юрия Ильина в налоговых органах – почти 20 лет. С 1992 г. работал в госналогинспекции по Опочецкому району в должности государственного налогового инспектора, был начальником отдела налогообложения физических лиц.

В ноябре 2001 г. Юрий Ильин был назначен начальником отдела налогообложения физических лиц Межрайонной ИФНС России № 4 по Псковской области. В декабре 2004 г. он стал заместителем руководителя Межрайонной ИФНС России № 4. С апреля 2010 г. был назначен руководителем ИФНС № 4. 17 мая 2011 г. вышел приказ о назначении Ильина на должность начальника Межрайонной ИФНС № 2 в Великих Луках.

Юрий Ильин в сентябре 2012 года назначен заместителем главы администрации Опочецкого района по жилищно-коммунальному хозяйству. В феврале 2013 года избран главой Опочецкого района.

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