Три праздничных концерта пройдёт в Пскове в честь Дня народного единства

11:17, 31 октября 2023, ПАИ

Три праздничных концерта пройдёт в Пскове в честь Дня народного единства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, праздничный концерт «Мы едины – мы непобедимы» пройдёт в псковском Доме офицеров 4 ноября. В нём примут участие творческие коллективы учреждения, Псковской дивизии, представители национальных диаспор региона. Начало концерта в 14:00.

Также в Городском культурном центре в этот же день пройдёт театрализованно-цирковой спектакль «Сказание о древнем городе». Жонглёры, акробаты, воздушные гимнасты и эквилибристы перевоплотятся в жителей древней Руси и расскажут историю Пскова, начиная с первого упоминания в летописи. Начало концерта в 16:00.

А 5 ноября состоится концерт заслуженного коллектива народного творчества России «Псковский русский народный хор». Начало в 17:00.