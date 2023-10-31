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Общество

Псковская область приняла участие в федеральной сессии «Инструменты укрепления трансграничного сотрудничества регионов России и Беларуси»

Председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев в режиме видео-конференц-связи представил Псковскую область в работе 18-й стратегической сессии-диалоге «Инструменты укрепления трансграничного сотрудничества регионов России и Беларуси» ежегодного 21-го Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Основной темой сессии стало обсуждение финансовых инструментов укрепления трансграничного сотрудничества регионов России и Белоруссии. Дальнейшие действия в развитие опыта приграничного и межрегионального сотрудничества, практическое использование имеющихся знаний и эффективных инструментов проектного финансирования способно вывести сплоченность регионов Белоруссии и России на новый уровень для достижения общих целей устойчивого развития Союзного государства.

Псковская область – один из самых опытных партнёров различных форматов приграничного и международного сотрудничества на протяжении последних 20 лет: три этапа сотрудничества, десять различных программ, около 100 проектов. Практически все проекты реализуют инфраструктурные элементы, в экономику региона привлечено шесть миллиардов рублей.

«Псковская область обладает многолетним опытом и дифференцированными компетенциями по вопросам разработки и реализации программ, готова стать экспертной площадкой и подключиться к обсуждению архитектуры и механизмов будущей пилотной программы с Республикой Беларусь и российскими регионами», – отметил Андрей Михеев.

В ходе работы форума представители обоих государств при поддержке научного экспертного сообщества рассмотрят «дорожную карту» и нормативно-правовые аспекты запуска межгосударственной программы сотрудничества регионов «Россия – Беларусь».

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