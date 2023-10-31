Один из комитетов Госдумы сменил название

16:48, 31 октября 2023, ПАИ

Депутаты Госдумы приняли решение переименовать комитет по вопросам семьи, женщин и детей в комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Об этом пишет «Парламентская газета».

Такое постановление палаты принято на пленарном заседании 31 октября. Как уточнила первый заместитель председателя комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Татьяна Дьяконова, предложение о переименовании комитета выдвинула его глава Нина Останина. Инициативу поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Соответствующее письмо было подписано всеми членами комитета», – отметила Нина Останина. Кроме того, Вячеслав Володин ранее на пленарном заседании Госдумы отметил, что вопросы отцовства впервые за 30 лет работы парламента нашли отражение в названии комитета.