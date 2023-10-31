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Общество

Вечер настольных игр проведут в Пскове 8 ноября

Вечер настольных игр пройдёт 8 ноября в Псковском городском молодёжном центре в рамках Всемирного дня без Wi-Fi. Об этом ПАИ сообщили в городском молодёжном центре.

Вечер настольных игр проведут в Пскове 8 ноября. Фото: Псковский городской молодёжный центр

«Современный человек не представляет свою жизнь без интернета, который вошёл практически во все сферы нашей жизни. Помимо развлечений, он действительно необходим нам для работы и навигации. Однако нам необходимо периодически полностью отключаться от интернета, чтобы не оглохнуть от информационного шума и всегда быть полными энергии и сил!» – отметили организаторы.

Мероприятие пройдёт в 18:30 в Псковском городском молодёжном центре на улице Максима Горького, 15. Для участия необходимо заполнить регистрационную форму.

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Вечер настольных игр проведут в Пскове 8 ноября

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