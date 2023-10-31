Итоги проекта «Чужих детей не бывает» подвели в Псковской области
Псковское областное отделение Российского детского фонда подвело итоги реализации проекта «Чужих детей не бывает», который был направлен на поддержку семей из числа вынужденных переселенцев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда.
Отметим, что проект стал победителем специального конкурса Фонда президентских грантов и был реализован с 1 октября 2022 по 31 октября 2023 года. Всего в рамках проекта комплексную поддержку получили 102 семьи из числа целевой аудитории.
Главная цель проекта – создание системы помощи и сопровождения семей с детьми, прибывших в Псковскую область с территории Донбасса и Украины и ищущих убежища на территории РФ, для обеспечения комфортных условий пребывания и проживания.
За год плодотворной работы команда сотрудников и волонтёров фонда смогла:
– оборудовать стационарный пункт информационной помощи, где вынужденные переселенцы распечатывали, делали ксерокопии и сканы документов;
– организовать работу мобильного пункта информационный помощи, который сотрудники брали с собой на все выезды в пункты временного размещения семей (ПВР);
– создать сообщество и чат, где публикуется полезная информация, в том числе и о мероприятиях проекта;
– разработать информационный справочник, в котором содержатся сведения о правовых статусах, которые можно получить в РФ, и необходимых для этого документах, контакты и информация о деятельности государственных организаций, служб помощи и благотворительных фондах;
– организовать шесть выдач помощи в офисе фонда, а также восемь выездных мероприятий в ПВР. На таких мероприятиях семьи получали продуктовые наборы, товары гигиены, постельные принадлежности. А перед началом учебного года 32 школьника из семей вынужденных переселенцев были обеспечены рюкзаками, канцелярскими товарами, новой спортивной и школьной формой;
– провести восемь групповых психологических тренингов. Тренинги проходили как на базе офиса фонда, так и в ПВР. Психолог с применением метода песочной терапии проводила занятия, направленные на поиск внутренних ресурсов. «Взрослые и дети с большим удовольствием создавали свои миры из кинетического песка и разнообразных фигур, размышляли над своими возможностями. Они творчески подходили к поиску источников внутренних сил, которые помогут при реализации личных планов и целей», – отметили в пресс-службе.
– для детей регулярно организовывались развлекательные мероприятия. В ПВР приходили собаки-адвенторы, которые показывали ребятам трюки, демонстрировали свои умения и навыки. А танцевальные педагоги проводили для детей мастер-классы по современным направлениям танца;
– ребята из семей вынужденных переселенцев были приглашены на два главных праздника фонда – главную ёлку и День защиты детей. «Вместе с ребятами из псковских семей дети весело проводили время за игрой и конкурсами. Это помогло им найти новых друзей, быстрее социализироваться в обществе», – добавили в фонде.
– в рамках благотворительной акции «Стань Дедом Морозом» исполнились новогодние мечты десяти детей из семей переселенцев. В своих письмах ребята рассказывали самые заветные мечты;
– была организована ознакомительная поездка по Пскову. Сотрудники фонда рассказали об общественно значимых организациях, детских досуговых учреждениях и организациях дополнительного образования, а экскурсовод провела автобусную экскурсию по городу. Летом для семей была организована экскурсия в Псковский кремль.
«Мероприятия проекта помогли семьям адаптироваться к новым жизненным условиям, влиться в общество. Родители нашли работу, дети пошли в школы и детские сады. В рамках проекта Детский фонд обрёл новых партнёров, которые помогали оказывать необходимую поддержку семьям вынужденных переселенцев», – уточнили в фонде.
Сотрудники Детского фонда от лица семей, принимавших активное участие в проекте, поблагодарили всех благотворителей и волонтёров, которые помогали в реализации проекта: формировали грузы помощи, организовывали и проводили развлекательные мероприятия, выдачи помощи.
«По окончании проекта команда регионального отделения фонда продолжит оказание помощи семьям с детьми из числа вынужденных переселенцев. Ведь чужих детей не бывает!» – заключили в пресс-службе.
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