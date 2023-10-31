У половины россиян нет финансовой подушки безопасности - опрос

17:54, 31 октября 2023, ПАИ

Финансовой подушки безопасности нет почти у половины россиян, следует из результатов опроса «Россельхозбанка». Об этом пишет Газета.ru.

Отмечается, что 13,4% не умеют планировать расходы из-за частых импульсивных покупок. Причем большинство из них тратят слишком много средств на онлайн-шопинг.

Две трети опрошенных заявили, что лучший способ экономить - это планировать свои расходы в начале месяца. Однако планируют семейный бюджет лишь 58% россиян. Еще 16% рассказали, что покупают товары по акции или во время распродаж, а 6% берут из дома на работу еду и напитки.

В качестве основных инструментов сбережений россияне чаще всего используют банковские вклады и счета, а также вложения в недвижимость. Наличные хранят дома 13% опрошенных, а каждый десятый инвестирует в ценные бумаги.