Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев принял присягу

11:14, 01 ноября 2023, ПАИ

Церемония вступления в должность новоизбранного главы Печорского муниципального округа Валерия Зайцева состоялась в районном центре культуры сегодня, 1 ноября. Об этом сообщает районная газета «Печорская правда».

Поздравительный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова зачитал заместитель губернатора региона Александр Серавин. Он также вручил Валерию Зайцеву символический подарок – «Принципы жизни» – и пожелал «достойно исполнять послушание и войти в число легенд Печорского района».

А вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко подарил главе Печорского муниципального округа подкову.

«Гвоздь в комплекте к ней означает поддержку, которую мы постараемся оказывать от лица областного Собрания», – пояснил Виктор Остренко.

От лица Ассоциации муниципальных образований Псковской области добрые слова и подарок передала глава Палкинского района Ольга Потапова.

От Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря на работу, помощь людям Валерия Зайцева напутствовал исполняющий обязанности наместника отец Иларион.

В своей первой речи в качестве главы Печорского муниципального округа Валерий Зайцев сказал, что «приложит все усилия для улучшения жизни людей».