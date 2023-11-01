Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев принял присягу
Церемония вступления в должность новоизбранного главы Печорского муниципального округа Валерия Зайцева состоялась в районном центре культуры сегодня, 1 ноября. Об этом сообщает районная газета «Печорская правда».
Поздравительный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова зачитал заместитель губернатора региона Александр Серавин. Он также вручил Валерию Зайцеву символический подарок – «Принципы жизни» – и пожелал «достойно исполнять послушание и войти в число легенд Печорского района».
А вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко подарил главе Печорского муниципального округа подкову.
«Гвоздь в комплекте к ней означает поддержку, которую мы постараемся оказывать от лица областного Собрания», – пояснил Виктор Остренко.
От лица Ассоциации муниципальных образований Псковской области добрые слова и подарок передала глава Палкинского района Ольга Потапова.
От Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря на работу, помощь людям Валерия Зайцева напутствовал исполняющий обязанности наместника отец Иларион.
В своей первой речи в качестве главы Печорского муниципального округа Валерий Зайцев сказал, что «приложит все усилия для улучшения жизни людей».
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