В Псковской области 17 микрофинансовых организаций привлекли к ответственности за нарушение работы с должниками

12:18, 01 ноября 2023, ПАИ

17 микрофинансовых организаций привлекли к административной ответственности в Псковской области с начала 2023 года. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов в Псковской области Сергей Колесников в ходе встречи с главой региона Михаилом Ведерниковым.

Общая сумма штрафа за все 17 правонарушений при взаимодействии микрофинансовых организаций с должниками составила более полутора миллионов рублей.

В Псковской области нет ни одной зарегистрированной коллекторской организации, при этом две организации имеют свои представительства в регионе, но и другие фирмы, которые не зарегистрированы в Псковской области, ведут свою деятельность на территории региона, сообщил Сергей Колесников.

«С каждым годом нам удаётся увеличивать количество дел, по которым полностью или частично исполняются судебные решения. При этом исполняемость судебных актов на территории Псковской области самая высокая в России. И вот уже третий год мы удерживаем позиции по этому показателю», — рассказал глава ведомства.