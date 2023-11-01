Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области 17 микрофинансовых организаций привлекли к ответственности за нарушение работы с должниками

17 микрофинансовых организаций привлекли к административной ответственности в Псковской области с начала 2023 года. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов в Псковской области Сергей Колесников в ходе встречи с главой региона Михаилом Ведерниковым.

Фото: Скриншот видео

Общая сумма штрафа за все 17 правонарушений при взаимодействии микрофинансовых организаций с должниками составила более полутора миллионов рублей. 

В Псковской области нет ни одной зарегистрированной коллекторской организации, при этом две организации имеют свои представительства в регионе, но и другие фирмы, которые не зарегистрированы в Псковской области, ведут свою деятельность на территории региона, сообщил Сергей Колесников.

«С каждым годом нам удаётся увеличивать количество дел, по которым полностью или частично исполняются судебные решения. При этом исполняемость судебных актов на территории Псковской области самая высокая в России. И вот уже третий год мы удерживаем позиции по этому показателю», — рассказал глава ведомства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 ноября 2023

Руководитель МФЦ Псковской области Ольга Степанова станет гостьей программы «Среда обитания»
01 ноября 2023

Часть посетителей могут сегодня бесплатно посетить Изборский музей
01 ноября 2023

В Псковской области 17 микрофинансовых организаций привлекли к ответственности за нарушение работы с должниками
01 ноября 2023

Псковские школьники присоединились к акции «Я – россиянин»
01 ноября 2023

Новый врач начал работать в Псковской инфекционной больнице 
01 ноября 2023

Около 200 миллионов рублей алиментов взыскали в Псковской области с начала года
01 ноября 2023

Два новых автобуса для туристов прибыли в Псковскую область
01 ноября 2023

До +7 градусов ожидается в Псковской области 2 ноября

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...