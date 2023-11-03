Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Локнянском районе

14:30, 01 ноября 2023, ПАИ

Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Локнянском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На дороге Локня – Пушкинские Горы в Локнянском районе вечером 30 октября полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2109. Выяснилось, что за рулём был 48-летний нетрезвый житель одной из деревень Локнянского района.

Инспекторы ДПС установили, что водитель уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.