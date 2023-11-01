7 ноября в Псковском музее-заповеднике будет выходным

11:26, 01 ноября 2023, ПАИ

7 ноября в Псковском музее-заповеднике будет выходным, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

3 ноября в Псковском музее-заповеднике - сокращенный рабочий день. Все объекты музея будут работать до 17:00, билеты в кассах можно будет приобрести до 16:30.

4, 5 и 6 ноября музейные объекты будут работать в штатном режиме. 7 ноября на всех объектах Псковского музея-заповедника кроме Псковского кремля, музейного комплекса «Варлаамовский угол» и Покровской башни будет выходной.