70% псковичей лучше работают в хорошем настроении – опрос
70 % псковичей лучше работают в хорошем настроении, сообщается в опросе SuperJob.
Каждый пятый (19 %) – в нейтральном, и лишь 1 % опрошенных признался, что достигает отличных результатов, когда трудится в плохом расположении духа. Затруднился оценить влияние своего настроения на рабочий процесс каждый десятый: «Я всегда работаю хорошо, настроение на это не влияет».
Тех, кто показывает высокие результаты, работая в хорошем настроении, больше всего среди горожан с доходом свыше 80 тысяч рублей (76 %). Впрочем, 2 из 100 среди тех, кто зарабатывает выше среднего, подтверждают, что в плохом настроении они трудятся эффективнее: «Даже начальство знает: когда я в плохом настроении, ко мне лучше не подходить. Соответственно, никто не отвлекает».
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