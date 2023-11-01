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Общество

Около 200 миллионов рублей алиментов взыскали в Псковской области с начала года

Около 200 миллионов рублей алиментов взыскали судебные приставы Псковской области с начала года. Об этом сообщил руководитель ведомства Сергей Колесников в ходе встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Фото: ПАИ

«Особое внимание мы уделяем защите прав несовершеннолетних детей. Доля дел, по которым реализуются права детей на получение алиментов, составляет более 90%. В результате принятых мер в этом году уже взыскано около 200 миллионов рублей. Это на 55% больше, чем в прошлом году», — сообщил Сергей Колесников.

По его словам, количество дел, поступивших в работу, сокращается, а если говорить про новые обращения, то нет скачков роста.

«К злостным должникам мы применяем меры в виде административной или уголовной ответственности. Следует отметить, что на сегодняшний день законодательство очень эффективно, поскольку за неуплату алиментов мы привлекаем к административной ответственности. Должник отбывает обязательные работы. То есть должник выполняет общественно полезные работы, например убирает территорию, и после этого многие должники, видимо, в какой-то период, поработав, начинают трудоустраиваться, что позволяет им выплачивать алименты», — рассказал руководитель Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

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