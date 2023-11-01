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Политика

На рост собственных доходов региона в проекте бюджета-2024 обратил внимание Александр Братчиков

Первоначальные доходы и расходы внесённого в Собрание проекта областного бюджета выше параметров, утверждённых в декабре 2022 года. На это обстоятельство, анализируя законопроект, обратил внимание вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

На рост собственных доходов региона в проекте бюджета-2024 обратил внимание Александр Братчиков. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«По сравнению с тем документом, который мы рассматривали в прошлом году, доходная часть бюджета заметно выросла. На этапе внесения законопроекта разница составляет 7 млрд 350 млн рублей, а в сравнении с доходами, которые были утверждены законом о бюджете в прошлом декабре, – почти миллиард рублей», – оценил бюджетные показатели Александр Братчиков.

Как позитивный фактор вице-спикер отметил рост собственных доходов региона. «По цифрам мы видим, что прогнозная сумма поступлений от налога на доходы физических лиц увеличивается почти на полтора миллиарда рублей, что свидетельствует о росте зарплат в области – экономика работает. Есть рост по налогам на прибыль и имущество организаций, по акцизам, по налогу, который платят предприниматели по упрощённой системе налогообложения», – обозначил растущую налоговую базу председатель бюджетного комитета.

Говоря о предстоящем рассмотрении законопроекта в Собрании, Александр Братчиков предположил, что формат работы будет таким же, как и в прошлом году. Не исключено, что депутатам придётся дважды утверждать основные параметры бюджета в первом чтении – такая процедура обусловлена сроками доведения до региона окончательных цифр федеральных трансфертов.

«Цифры собственных доходов мы уже видим в проекте бюджета, потому что эти параметры можно прогнозировать по статистике, которую даёт казначейство и налоговая служба. А по поступлениям из федерального бюджета пока нет окончательных цифр – по практике прошлых лет ко второму чтению доходная часть изменится в большую сторону», – пояснил вице-спикер.

Напомним, согласно поступившему законопроекту, доходы областного бюджета в 2024 году составят 52 миллиарда 474,3 миллиона рублей, расходы определены в сумме 55 миллиардов 553,5 миллиона рублей. В декабре 2022 года доходы на текущий финансовый период были утверждены в размере 51 миллиард 498,3 миллиона рублей, расходы – 54 миллиарда 355,7 миллиона рублей. В сравнении с изначально внесённым документом доходы и расходы выросли ко второму чтению на 6,36 миллиарда рублей за счёт поступления федеральных средств.

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