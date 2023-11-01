Дмитрий Быстров объяснил причины неполадок с уличным освещением в Острове-2

18:30, 01 ноября 2023, ПАИ

Неполадки с уличным освещением в городке Остров-2 связаны с выходом из строя части электрооборудования, причина аварии – аномальные ветры, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

По его словам, оборудование уже заказано. После его прибытия будут произведены монтаж и настройка. Весь комплекс работ планируется завершить к 1 декабря.

Дмитрий Быстров добавил, что в сентябре этого года специалисты провели мониторинг работы уличного освещения в городской черте. Замена всех неработающих светильников осуществляется подрядной организацией по заявкам в порядке очерёдности. Временной график включения и отключения уличного освещения также приводится в соответствие с погодными условиями и уровнем освещённости.

С сообщениями о некорректной работе системы уличного освещения в части интервалов включения и выключения можно обращаться в комитет по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Островского района по телефону (8 811-52) 3-11-49, заключил Дмитрий Быстров.