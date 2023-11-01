Молодые художники выставили пленэрные работы в Псковском колледже искусств

19:42, 01 ноября 2023, ПАИ

Открытие выставки «Краски и звуки природы» состоялось в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова 31 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе учебного заведения.

На выставке представлены картины, выполненные участниками проекта «Школа художников» на пленэрах с 10 по 16 октября. Результатом мастер-классов стало около 40 работ молодых художников из Пскова, Великих Лук, Пушкинских Гор, Себежа, Бежаниц, Локни и Новоржева. Большая часть картин навеяна пейзажами родной природы Пскова и Пушкиногорья.

На открытии выставки руководитель проекта «Школа художников» Марина Николаева рассказала гостям о проекте и о его преподавателях – ведущих российских мастерах, руководителях мастер-классов и пленэров.

Своими впечатлениями от участия в проекте с собравшимися поделились преподаватель колледжа, художник-график, член Московского союза художников Константин Зинин и студентка второго курса специальности «дизайн» Ангелина Котова.

Напомним, что «Школа художников» была организована в рамках проекта «Развитие системы поддержки молодёжи» («Молодёжь России») программы комплексного развития молодёжной политики Псковской области в целях поддержки и творческого развития талантливой молодёжи региона.