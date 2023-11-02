Более трех тысяч медиков Псковской области получают специальные социальные выплаты

10:04, 02 ноября 2023, ПАИ

В Псковской области специальную социальную выплату получают 3 475 медицинских работников. С начала года на эти цели направлено свыше 190 миллионов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения Соцфонда России.

Специальная социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер назначаемых средств составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

Специальная социальная выплата медработникам производится ежемесячно в проактивном режиме на основании информации, которую медицинские организации каждый месяц предоставляют в региональное отделение Социального фонда России.

Более подробную информацию можно узнать на сайте Социального фонда или по телефону контакт-центра отделения Социального фонда России по Псковской области: 8-800-200-00-98.