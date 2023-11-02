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Общество

Бизнес за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП привлек кредитов на 180 млрд рублей

Малый и средний бизнес привлек под «зонтичные» поручительства кредитное финансирование более чем на 181,6 млрд рублей. Такие данные за девять месяцев 2023 года привели ПАИ в Корпорации МСП. Предприниматели за счет правительственного инструмента господдержки получили на 4 % больше финансовой поддержки, чем за аналогичный период прошлого года.

«Механизм «зонтичных» поручительств не только помогает предпринимателям получить финансирование, но и в ряде случаев делает его просто возможным. Например, в случаях, когда у заемщиков нет собственного залога для банка. Причем они получают возможность получить средства на приемлемых для них условиях. Покрывая до 50 % суммы кредита, «зонтичные» поручительства упрощают для предпринимателей предоставление залога. При этом они ничего не стоят бизнесу (комиссию платит кредитная организация) и оформляются в одном окне вместе с кредитом», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По абсолютным показателям финансовой поддержки МСП за три квартала в число лучших субъектов РФ вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В этих регионах бизнес привлек под «зонтичные» поручительства 40,1 млрд, 14,3 млрд и 13,3 млрд рублей соответственно. 
В Псковской области предприниматели с января по сентябрь привлекли под «зонтичные» поручительства более 489 млн рублей.

За девять месяцев наибольший прирост финансовой поддержки МСП отмечен в сфере гостиниц и общепита. Увеличившись в 1,8 раза, по итогам сентября общая сумма поддержки под «зонтичные» поручительства составила здесь 4,9 млрд рублей. В сфере услуг за три квартала отмечен 1,5-кратный прирост, до общей отметки 1,4 млрд рублей.

Среди банков по объему выдачи кредитов под «зонтичные» поручительства лидирует Альфа-Банк (59 млрд рублей кредитов), на втором месте Сбер (52 млрд рублей), на третьем – ВТБ Банк (25 млрд рублей). 

Напомним, механизм «зонтичных» поручительств был запущен по поручению президента РФ и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

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