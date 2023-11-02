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Экономика

Игорь Шатурный принимает участие в Петербургском международном газовом форуме

Замгубернатора Псковской области Игорь Шатурный представляет регион на Петербургском международном газовом форуме, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Среди участников форума в этом году более 500 крупнейших игроков рынка – как российских, так и зарубежных. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На площадке форума запланировано 90 мероприятий: различных конференций, мастер-классов, круглых столов, презентаций. Главные тренды этого года – импортозамещение, новые проекты в области производства и применения сжиженного природного газа (СПГ), вопросы разведки и добычи углеводородов, прорывные технологии и многое другое.

Вице-губернатор принимает активное участие в деловой программе. Так, Игорь Шатурный посетил пленарное заседание «Трансформация мирового рынка природного газа: вызовы и пути развития», а также провел ряд встреч с представителями компаний газовой отрасли, предприятиями, которые занимаются производством специализированного оборудования. В частности, вице-губернатор встретился с руководством компании «Криогаз», которая занимается производством, доставкой и реализацией сжиженного природного газа (СПГ). Один из заводов расположен на территории Пскова. Речь зашла о возможных направлениях сотрудничества.

Отметим, газификация Псковской области идёт в рамках подписанной в 2020 году Программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. В этом году по инициативе губернатора области она была актуализирована.

Программа 2021–2025 предусматривает подведение магистральных газопроводов во все районные центры Псковской области и продолжение газификации населенных пунктов в газифицированных районах. Планируется газифицировать 56 населенных пунктов Псковской области, построить 801 км газопроводов-отводов, межпоселковых газопроводов и объектов газоснабжения, 275 км внутрипоселковых газопроводов. Кроме того, в период 2021–2023 годов за счет средств областного бюджета при софинансировании местных бюджетов переведены на природный газ 14 многоквартирных жилых домов.

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