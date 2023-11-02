Двух безымянных солдат перезахоронили в Дедовичском районе

14:45, 02 ноября 2023, ПАИ

Двух безымянный солдат перезахоронили в Дедовичском районе. Об этом сообщается в районной газете «Коммуна».

Перезахоронение участников Великой Отечественной войны состоялось на братском захоронении «Высокое» на берегу реки Шелони.

Их останки были эксгумированы во время поисковых работ поисковым отрядом «Бригада 60» и молодёжным поисковым отрядом «Журавли» на территории бывших деревень Климово и Кисели Дедовичского района.

«Сегодня мы собрались здесь, на братском захоронении «Высокое», чтобы со всеми духовными и воинскими почестями предать земле двух безымянных воинов, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины во время Великой Отечественной войны. Благодаря кропотливой архивной работе и тяжёлой работе поискового отряда «Бригада 60» и молодежный поисковой отряд «Журавли» Дедовичского района по поиску и места гибели и эксгумации этих бойцов, мы сегодня перезахораниваем их здесь, в братской могиле по всем христианским и военным правилам. Отрадно, что молодое поколение поисковиков нашего района активно включились в эту работу, направленную на сохранение памяти и исторической правды о событиях ВОВ», – сказал глава района Геннадий Афанасьев.