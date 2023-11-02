Наталья Исакова: Гармоничные межнациональные отношения имеют для властей особое значение

16:23, 02 ноября 2023, ПАИ

Гармоничные межнациональные отношения имеют для властей особое значение, заявила член Общественной палаты России, председатель совета отделения Российского исторического общества в Псковской области, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«На территории Псковской области в силу географического положения, определенных исторических событий и тенденций развития проживают представители различных национальностей и вероисповеданий. Несмотря на доминирование русского населения, как правило, исповедующего православие, следует отметить активную общественную позицию представителей других национальностей и религиозных организаций», – отметила Наталья Исакова.

По её словам, учитывая приграничный статус региона, общественное согласие и гармоничные межнациональные и межконфессиональные отношения имеют для региональных органов государственной власти и ведомств особое значение.

«Внутренняя политика и предпринимаемые меры в данных направлениях должны быть направлены на предотвращение конфликтов. Проще конфликты предотвратить, чем потом пытаться их погасить. Учитывая постоянно предпринимаемые Западом попытки дестабилизировать ситуацию, необходимо вместе с тем быть готовыми к оперативным действиям для защиты прав и свобод граждан Российской Федерации вне зависимости от их национальности и религиозных взглядов. Это самое главное», – обратила внимание директор регионального архива.

Наталья Исакова подчеркнула, что одним из подтверждений того, что национальной политике в Псковской области уделяется особое значение, служит наличие государственной программы, участие в реализации которой принимает несколько десятков органов власти и учреждений.

Кроме того, осуществляется поддержка некоммерческих организаций, проводятся мероприятия, направленные на сохранение и развитие культуры и традиций различных народов, проживающих на территории области, осуществляется контроль за миграционной ситуацией и др.

«Системная работа, межотраслевое взаимодействие, своевременное принятие решений – основные меры для достижения общественного согласия», – заключила Наталья Исакова.