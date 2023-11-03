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Культура

Персональная выставка псковского живописца Аркадия Филинова открылась в Пскове

Персональная выставка псковского живописца Аркадия Филинова открылась в городе Пскове. На ней представлено более 60 работ, написанных в Выбутах, передаёт корреспондент ПАИ.

Персональная выставка псковского живописца Аркадия Филинова открылась в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ.

Выставка «Выбуты. Мастерская художника» – это творческий путь протяжённостью в 15 лет. Аркадий Филинов представил этюды, написанные в окрестных селах Псковского района.

«На выставке представлено более 60 этюдов, выполненных в технике масляной живописи. На картоне, на холсте, на бумаге. Разного размера. Все эти этюды написаны с натуры: и зимние, и летние, и весенние – в разные времена года, и утром, и вечером. Я проживаю Выбуты, состояние природы круглый год, круглые сутки, можно сказать», – сказал Аркадий Филинов.

Он подчеркнул, что эта выставка - живописный гимн Выбутам и напоминание псковичам об этом месте, которое является родиной святой равноапостольной княгини Ольги. Экспозиция также несёт образовательную миссию, ведь она проходит в стенах детской художественной школы Пскова на улице Конной, 30.

«Ученики могут прийти, посмотреть это, вдохновиться, впечатлиться этим. Преподаватель своим примером, примером своих работ вдохновляет учеников на творчество», – отметил Аркадий Филинов.

Выставка продлится до 27 ноября.

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