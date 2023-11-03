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Общество

В Псковской области выросло поголовье коров

Поголовье коров выросло в Псковской области впервые за пять лет. Об этом губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову на рабочей встрече доложил председатель областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Впервые за пять лет в Псковской области выросло поголовье коров. Фото: ПАИ

«До конца года ожидаем серьёзную прибавку по молоку – на 10 %. Объём производства составит не менее 219 тысяч тонн молока. Впервые за пять лет Псковской области удалось переломить ситуацию по сокращению поголовья. Сейчас поголовье увеличено на одну тысячу коров», – отметил Николай Романов.

Кроме того, по поручению главы региона Михаила Ведерникова для поддержки производителей молока из регионального бюджета дополнительно выделят 40 миллионов рублей субсидий.

«Важно, что этими решениями мы спасли Порховский молочный завод. Сейчас ситуация выровнялась, предприятие готово развиваться и даже защищать инвестпроект по реконструкции завода на 1,8 миллиарда рублей», – добавил Михаил Ведерников.

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