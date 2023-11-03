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Происшествия

Псковичку осудят за оплату покупок найденной картой

28-летнюю жительницу Пскова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счёта). Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что 12 октября девушка, находясь на улице Боровой, обнаружила на земле и подобрала утерянную гражданином банковскую карту.

Девушка пошла в магазин, где купила товар на сумму 2 606 рублей 96 копеек. Расплатилась она найденной картой.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения. Санкция пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

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