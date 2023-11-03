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Представители национальных диаспор озвучили народные сказки в Пскове

К Дню народного единства комитет по культуре Псковской области при поддержке Псковского агентства информации и радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) запускает «сказочный» проект. Руководители и представители национальных общественных организаций Псковской области накануне праздника записали несколько народных сказок.

Процесс записи сказки в звукозаписывающей студии "7 НЕБА". Сказку читает Саид Дукаев. Фото: ПАИ

Декламация сказок прозвучит из уст председателя Центра чеченской культуры «Барт» (Единство) Саида Дукаева, сотрудника Изборского музея-заповедника «Сигово» (сето), представителя Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» Эне Лыйв, учителя литовского языка общественной организации «Гинтарас», преподавателя ПсковГУ Лины Воробьевой, заведующего информационным отделом ПОЦНТ, представителя Псковского областного еврейского благотворительного центра «ХЭСЭД ИЦХАК» (Милосердие) Вячеслава Рахмана. 

Сказки прозвучат в эфире радиостанции «7 НЕБО» в праздничные дни.

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Представители национальных диаспор озвучили народные сказки в Пскове

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