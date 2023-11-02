Мультимедийные спектакли об исторических личностях покажут псковичи на выставке на ВДНХ

12:42, 02 ноября 2023, ПАИ

Мультимедийные спектакли о знаковых личностях в истории страны покажут посетителям выставки-форума «Россия» в Москве на ВДНХ на стенде Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

«Ключевой интерактивной зоной экспозиции стенда Псковской области станет уменьшенная копия Варлаамовской башни, являющейся одной из знаковых башен ансамбля Псковской крепости», – отметили в пресс-службе.

Внутри башни будет расположен экран 270°, на котором будут показаны мультимедийные спектакли о княгине Ольге, Александре Невском и Петре Первом.

«Вы сможете узнать больше о мудрости и смелости княгини Ольги, ее важной роли в формировании государства. Почувствовать настоящую силу и мужество Александра Невского, который стал символом защиты русских земель от внешних врагов. И, конечно же, увидите историю об одном из наиболее ярких правителей России – первом императоре Петре Великом», – подчеркнули в дирекции.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции о важнейших достижениях в разных отраслях. Псковская область представит на выставке новый слоган региона и поставит новый национальный рекорд. Также посетители стенда Псковской области смогут совершить виртуальную прогулку по региону.