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Общество

Копию меча князя Довмонта представит Псковская область на ВДНХ

Реконструктор Игорь Бухаров передал точную копию меча князя Довмонта (Тимофея) для презентации на стенде Псковской области на международной выставке-форуме «Россия». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

«Меч полностью повторяет все параметры оригинала: длину, ширину, большую гарду – 25 сантиметров, полое яблоко, разве что по весу он вышел потяжелее, чем оригинал. Чтобы соблюсти все пропорции, нужно было сделать, чтобы он был не заточенный и толще, чтобы он выдерживал все нагрузки», – рассказал Игорь Бухаров.

Он отметил, что всего в Пскове три меча князя Довмонта – оригинальное оружие, одна копия сделана для музея, а вторая отправится на выставку-форум «Россия» в Москву.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции о важнейших достижениях в разных отраслях. Псковская область представит на выставке новый слоган региона и поставит новый национальный рекорд.

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