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Культура

Концерт в День народного единства проходит в Пскове

Праздничный концерт в честь Дня народного единства проходит в Доме офицеров в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Своим творчеством делятся коллективы разных диаспор, в том числе армянской, чеченской и дагестанской. В зале аншлаг. 

В Доме офицеров все желающие также могут присоединиться к сбору средств на нужды участников СВО.
 

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