Концерт в День народного единства проходит в Пскове

16:26, 04 ноября 2023, ПАИ

Праздничный концерт в честь Дня народного единства проходит в Доме офицеров в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Своим творчеством делятся коллективы разных диаспор, в том числе армянской, чеченской и дагестанской. В зале аншлаг.

В Доме офицеров все желающие также могут присоединиться к сбору средств на нужды участников СВО.

