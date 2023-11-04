Концерт в День народного единства проходит в Пскове
Праздничный концерт в честь Дня народного единства проходит в Доме офицеров в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
Своим творчеством делятся коллективы разных диаспор, в том числе армянской, чеченской и дагестанской. В зале аншлаг.
В Доме офицеров все желающие также могут присоединиться к сбору средств на нужды участников СВО.
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